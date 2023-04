L’ARLeF e 142 Comuni omaggeranno i 18enni friulani con la “Costituzion de Republiche Taliane”

(Di sabato 22 aprile 2023) Il 2023 è un anno segnato da due importanti ricorrenze: il 75° anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana e il 60° dalla promulgazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Per celebrare simbolicamente questi due importanti avvenimenti,– Agenzia regionale per la lingua friulana ha curato la pubblicazione della “Costituzion de”: una versione bilingue, italiano-friulano, della Carta fondamentale, che sarà consegnata, già a partire dal 25 aprile, ad oltre 5.000 neo diciottenni dei 142friulanofoni che hanno aderito all’iniziativa, e ai quali se ne aggiungeranno altri, nelle prossime settimane. L’iniziativa – che ha visto il coordinamento editoriale di William Cisilino, direttore del, e la ...

- - > Sarà donata la Costituzione in friulano.Comuni omaggeranno i 18enni friulani con la ' Costituzion de Republiche Taliane ', ossia la carta costituzionale tradotta anche in friulano . Ne verranno infatti distribuiti oltre 5mila ...- - > Sarà donata la Costituzione in friulano.Comuni omaggeranno i 18enni friulani con la ' Costituzion de Republiche Taliane ', ossia la carta costituzionale tradotta anche in friulano . Ne verranno infatti distribuiti oltre 5mila ...