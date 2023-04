(Di sabato 22 aprile 2023) Ilmolfettese Felice De Simine, 53enne con precedenti per strage, omicidio (in concorso con altri) e tentato omicidio, ha deciso dire lo StatonoCorte europea dei diritti ...

Atti che, rilevano gli avvocati, "non erano certi quanto a contenuto con riguardo ai motivi d', mentre risultavano mancanti totalmente" dell'interrogatorio difensivo dell'incolpato, strumento ...Era "atteso al varco" il titolo in Borsa della Juventus ,la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che ha disposto un nuovo giudizio presso la Corte federale d'sul filone plusvalenze, cancellando, in attesa del responso, la precedente ...una ventina di minuti, Parolisi lanciò l'allarme: Melania era scomparsa. Da lì iniziarono le ... Parolisi è stato condannato in primo grado all'ergastolo, pena ridotta ina 30 anni e infine ...

L'appello dopo 10 anni, boss denuncia l'Italia alla Cedu Agenzia ANSA

Il boss molfettese Felice De Simine, 53enne con precedenti per strage, omicidio (in concorso con altri) e tentato omicidio, ha deciso di denunciare lo Stato italiano alla Corte europea dei diritti del ...Dopo quasi tre ore di dibattimento, la Camera di Consiglio ha deciso di aggiornarsi a giovedì e non emettere un verdetto. Il riassunto di quello che è successo in una giornata ricca di colpi di scena.