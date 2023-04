Lapo Elkann | “Io e mio fratello John siamo molto uniti | leggo cose non vere”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 aprile 2023)continua a far parlare di sè sui social, dopo che nei giorni scorsi aveva preso le parti delin merito alla situazione della Juventus. In particolareha parlato del suo rapporto con il, evidentemente messo in dubbio dagli utenti del web. “non, mioe ionella nostra diversità e lo amo profondamente – questo il messaggio disu Twitter – Non provate a metterci l’uno contro l’altro perchè non succederà mai, anche se come fratelli posopinioni diverse come è legittimo.” Il tweet di...