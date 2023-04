Lallana Brighton | «Con De Zerbi basta uno sguardo per capirsi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 aprile 2023) Le parole di Adam, calciatore del, sull’impatto di Roberto Dein Inghilterra. I dettagli Adamè una delle colonne del, l’uomo «importante sia dentro che fuori dal campo» secondo il mister Roberto De. Domani non sarà in campo nella semifinale di FA Cup contro il Manchester United e ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. MI PIACE DE– «Perché vede il gioco come lo vedo io. Non solo tatticamente o con la palla, ma in quello che chiede ai giocatori, come vive la partita. Anche se lui non parla bene inglese, e io non parlo italiano, ci siamo capiti semplicemente guardandoci»LO CONOSCEVA PRIMA CHE ARRIVASSE – «No. E mi imbarazza dirlo».STAGIONE STORICA PER IL– «Non c’è stata ...