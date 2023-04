L’Aifa approva la pillola gratis per tutte le donne

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 22 aprile 2023) Nella giornata nazionale per la salute della donna Aifala contraccezione gratuita perle. Lo riporta il Quotidiano Sanità pubblicando un'intervista a Giovanna Scroccaro, presidente del comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il costo stimato per garantire alelaè di 140 milioni di euro l'anno.Nella seduta odierna il Cpr ha decretato anche la gratuità della profilassi pre-esposizione contro il virus dell'Hiv, la cosiddetta Prep. Per la Prep si stima un costo attorno a qualche centinaio di migliaia di euro e verrà distribuita attraverso gli ospedali con prescrizione da parte dell'infettivologo. Non sarà dunque disponibile in farmacia e per averla ci dovrà essere la valutazione, appunto, ...