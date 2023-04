Laboratorio di terapia occupazionale | cosi al Residence Galileo si tengono “allenati” gli ospiti

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 aprile 2023) Rocca Priora – Chi l’ha detto che dopo una certa età non ci si può più allenare? C’è un elemento che possiamo e dobbiamo sollecitare tutta la vita: il cervello. Non solo perché ci tiene collegati con il passato, il presente e il futuro, non solo perché ci “costringe” a mettere in fila i pensieri, ma perché funge da raccordo con tutto il resto del corpo, permettendoci di non “dimenticare” movimenti tanto piccoli quanto essenziali per una buona qualità della vita: girare il caffè con un cucchiaino, piegare un foglio di carta, svitare un tappo. In gergo tecnico si chiama “resistenza cognitiva”, ed è unapsicosociale che mira a stimolare e mantenere vive le capacità cognitive di una persona, promuovendo l’autonomia e migliorando la qualità della vita, mantenendo attive le funzioni cognitive rallentando il processo di deterioramento cerebrale. Al ...