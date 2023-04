La vita di un' ambasciatrice divisa tra il rischio di una guerra e un matrimonio fallito

Leggi su iodonna

(Di sabato 22 aprile 2023) Keri Russell è a star di The Diplomat – La Diplomatica, nuova serie Netflix in 8 episodi in cui interpreta Kate Wyler, una donna risoluta, dalla grande esperienza, ma che deve farsi spazio in un mondo governato da uomini e da regole a cui non vuole sottostare. Un mondo in cui un servizio patinato può valere più di una strategia ad hoc. Netflix: i film e le serie tv più belle di aprile 2023 guarda le foto Leggi anche › Cosa vedere su Netflix: i film e le serie tv di aprile 2023 The Diplomat – La ...