La Via Decia | spettacoli teatrali | rally e fuochi | il week-end in provincia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 aprile 2023) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano l’inaugurazione de “La Via” in Val di Scalve,, la nuova edizione delPrealpi Orobiche e la festa di Santa Eurosia a Comonte (Seriate), con lo spettacolo pirotecnico sabato. Ecco gli eventi promossi insabato 22 e domenica 23 aprile. ALBINO –Prealpi Orobiche-ACI numero 37 – Settimana della Cultura ad Albino CAPRIATE SAN GERVASIO – Tour alla scoperta di Crespi d’Adda CLUSONE – A Clusone mostra di Antonio Cifrondi FINO DEL MONTE – A Fino del Monte mostra di Sergi Barnils: Safir FORESTO SPARSO – A Foresto Sparso festa patronale per San Marco Evangelista LALLIO – “I colori dell’aria”, musica ed emozioni a Lallio LEFFE – A Leffe concerto ...