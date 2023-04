La Venere influencer e l’idea che tutto sia lecito pur di fare cassa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) “Parlando di meraviglia e Italia avevamo bisogno di un testimonial all’altezza, qualcuno di molto moderno, ma con una grande storia alle spalle, magari una virtualcontemporanea, ma che fosse anche una icona dell’Italia nel mondo, riconoscibile da tutti attraverso un semplice sguardo e il segno inconfondibile dei suoi capelli”. La nuova campagna internazionale di promozione turistica del Ministero del Turismo ed Enit, “Italia: open to meraviglia”, realizzata con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio, è fatta! Con immagini suggestive, naturalmente. E un testo che è un succedersi di “meraviglia” e di “meravigliare”, coniugato all’occorrenza. Con insistente banalità. Insistente, ma non “nuova”. Perché già Matteo Renzi se ne è servito, tante volte, ai tempi dei suoi splendori. Soprata ...