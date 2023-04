(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr – Sono passati quasi tre anni da quando la Banca Mondiale ha stabilito che laè diventata un Paese a medio reddito e il raggiungimento di questo importante traguardo è stato accolto con grande gioia dalla classe politicana. Ovviamente la strada per diventare un Paese sviluppato è ancora molto lunga e questo spiega l’impegno del governo di introdurre norme che possano agevolare l’arrivo di investimenti stranieri. Un attivismo sta iniziando a dare i primi frutti., l’Africa per chi investe I dati forniti daln Investment Centre, l’ente che si occupa di agevolare gli investimenti nella nazione africana, hanno rivelato infatti che a febbraio del 2023 sono stati registrati 41 progetti di investimento per un valore di 339 milioni di dollari i quali hanno portato alla creazione ...

E se guardo oltre l'Uganda vedo la siccità nel Corno d'Africa e le sofferenze cheportando a 20 ...come l'oleodotto EACOP per trasportare petrolio da un parco nazionale in Uganda fino alla,...La demografia globale, infatti, cambiando rapidamente: due terzi delle persone vivono in ... Egitto, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippine e Repubblica Unita di), ridisegnando la ...Dal quale si evince che la demografia globalecambiando rapidamente: due terzi delle persone ... ossia Congo, Egitto, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippine e, riordinando ...

La Tanzania sta diventando uno dei luoghi migliori in cui investire Il Primato Nazionale

L’AQUILA – “Rehema ha 10 anni ma ne dimostra molti meno. Sua madre è morta dopo il parto. Il padre l’ha portata nel centro per orfani di Ilembula in Tanzania che si occupa di bambini con problematiche ...La Federico Coppini Foundation si dedica a migliorare la vita di coloro che si trovano in difficoltà, in particolare dei bambini svantaggiati in Tanzania. Il loro obiettivo è di fornire supporto e ...