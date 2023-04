La Tanzania sta diventando uno dei luoghi migliori in cui investire

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr – Sono passati quasi tre anni da quando la Banca Mondiale ha stabilito che laè diventata un Paese a medio reddito e il raggiungimento di questo importante traguardo è stato accolto con grande gioia dalla classe politicana. Ovviamente la strada per diventare un Paese sviluppato è ancora molto lunga e questo spiega l’impegno del governo di introdurre norme che possano agevolare l’arrivo di investimenti stranieri. Un attivismo sta iniziando a dare i primi frutti., l’Africa per chi investe I dati forniti daln Investment Centre, l’ente che si occupa di agevolare gli investimenti nella nazione africana, hanno rivelato infatti che a febbraio del 2023 sono stati registrati 41 progetti di investimento per un valore di 339 milioni di dollari i quali hanno portato alla creazione ...

...quello che è il ruolo della donna in Italia e sul rapporto tra uomo e donna Confermi che società dellaevolve velocemente Sì, nel 2017 non c'era una classe media e adesso invece se ne...Roma, 22 apr - Sono passati quasi tre anni da quando la Banca Mondiale ha stabilito che laè diventata un Paese a medio reddito e il raggiungimento di questo importante traguardo è ......E se guardo oltre l'Uganda vedo la siccità nel Corno d'Africa e le sofferenze cheportando a 20 ...come l'oleodotto EACOP per trasportare petrolio da un parco nazionale in Uganda fino alla,...