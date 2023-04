La storia di Filippo | il bimbo che vive con il cuore artificiale nel carrello | dopo 4 mesi libero di uscire dal reparto

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) Un(più leggero) trasportabile. È ciò che ha permesso a– nome di fantasia – didaldi Cardio Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna120 giorni di ricovero. «ha 6 anni e un paio di scarpe che si illuminano quando cammina. Oggi per la prima le ha portate fuori dal, che è stata casa sua dallo scorso 25 dicembre quando è stato necessario attaccarlo a un», recita il comunicato dell’ospedale del capoluogo emiliano. «Oggi siamo andati al bar a fare colazione assieme, io e il suo papà», racconta la mamma del piccolo. «Momenti familiari che per i più sono banali ma che per noi sono straordinari. La prima ...