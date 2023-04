(Di sabato 22 aprile 2023) Il 14 maggio Recep Tayyip Erdo?an affronta le elezioni presidenziali e mai come questa volta la sua conferma è in dubbio. L’inflazione è fuori controllo, il devastante terremoto ha dimostrato l’inconsistenza delle sue politiche per la casa, l’opposizione è forte... Ma detronizzarlo sarà difficile. Non ha usato caramelle, ma soldi, in contanti. Recep Tayyip Erdogan, durante una puntata elettorale nelle zone devastate dal sisma, ha letteralmente distribuito denaro ai bambini per richiamare la generosità di tutti i nonni con i nipoti. Il messaggio è che il presidente turco, al potere da 20 anni, più che il padre della patria oramai è il nonno che l’accompagna con capacità e saggezza. Questa volta, però, rischia di perdere le elezioni presidenziali e parlamentari indette per il 14 maggio. «È la prima volta che l’opposizione può realisticamente sperare di farcela» spiega a Panorama ...

La sfida multipla del sultano Panorama

