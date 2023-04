La scuola è malata di “progettite” Lettera

Le hanno portate i piccoli alunni della seconda elementare dellaprimaria Sant'Agostino, ... "Saranno piantate dove è stata abbattuta una quercia che era, con questo vostro contributo si ...Nel 1977 muore il padre e deve prendersi cura della madre, un periodo difficile ma non privo ... "L'ho prelevato fuori dalla, l'ho attirato in un bosco e l'ho violentato", la sua versione. ......martedì 25 aprile Emma ha ricevuto la proposta di matrimonio di Enrico e ha rilanciato la... Petra è gravementee vorrebbe che, quando lei non ci sarà più, Diana potesse fare affidamento ...

Congedo per malattia del figlio: quanti giorni, retribuzione, limite Orizzonte Scuola

FAGAGNA - Amava i viaggi e i musei ed era appassionata di cultura, ma la malattia l'ha portata via troppo presto. Jessica Asquini, 37enne di Madrisio di Fagagna (ne avrebbe compiuti 38 ...Roberto Vecchioni, dopo la morte del figlio Arrigo, ospite a Ci vuole un fiore. Dopo le voci, smentite, dello stop al programma di Francesco Gabbani il varietà condotto che ...