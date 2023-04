(Di sabato 22 aprile 2023) La vignetta di Natangelo sul Fatto Quotidiano in effetti mi è sembrata un po’ forte e direi di cattivo.Giusi Corsinivia email Gentile lettrice, quella vignetta, mostrando la moglie del ministro Lollobrigida a letto con un africano, caricaturizza la teoria della ‘sostituzione etnica’ esposta giorni fa dal cognato di Giorgia Meloni. Come un uomo di carattere ha sempre un cattivo carattere, così laha sempre a che fare con esagerazione ed eccesso, terreni passibili di accuse di cattivo. Ma chi decide se è cattivo? Larivela l’ipocrisia e la stupidità come facevano la satura greca e la palliata latina, della quale furono maestri Ennio, Terenzio e Plauto e che abbondano di espressioni scurrili e riferimenti sessuali. Il coro di condanna unanime (ha fatto eccezione Conte) levatosi contro Natangelo è ...

... mentre la conduttrice osservava: 'Beh quindi non dovrebbe esistere lapolitica che per definizione è cattiva, irriverente, pungente'. Bernabè ha insistito: 'È di cattivo, ognuno la ...Quella di venerdì mattina è eloquente: 'Ladi buon, quella che mette tutti d'accordo ', con sotto una bella pagina bianca . IL TEMPO - Invece, sempre tra chi fa, a criticare ...... arrabbiato nero per le parole 'sostituzione etnica', adesso il ministro e la di lui moglie, sono vittime intoccabili sull'altare di unache in effetti sembra molto cattivo. Ma non è ...

La satira ha un gusto solo | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

La vignetta satirica de “Il Fatto Quotidiano”, in cui Natangelo raffigura Arianna Meloni, sorella della premier e moglie di Francesco ...LEGGI – Vignetta su Lollobrigida, siluri alla satira: la premier aizza i suoi, il Pd segue LEGGI – I pareri dei vignettisti Bucchi, Giannelli e Vauro LEGGI – Elly Schein, il precedente: i sinistri ben ...