La resistenza della Liegi-Bastogne-Liegi

(Di sabato 22 aprile 2023) Il ritorno è ormai qualcosa che il ciclismo ha dimenticato. Si parte, si arriva, ma non si ritorna mai. È rimasta soltanto aa ritornare, a costruire un ponte tra il contemporaneo e l’antico, quando il ritorno era ancora una possibilità, anche se mai la scelta privilegiata. Solitamente si partiva da un luogo, una città, si arrivava in un altro, in un’altra. Il ciclismo è sempre stato comunicazione, rapporto tra due altrove. Ogni tanto però accadeva che partenza e arrivo coincidessero. Di solito si chiamavano Gran premi o Trofei, si girava in circuiti più o meno lunghi. E questi sono rimasti. Sono i ritorni a essere scomparsi, legati a una dimensione pionieristica di questo sport: la prima Londra-York-Londra è del 1888 ed era lunga poco più di 800 chilometri; la prima ...