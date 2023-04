La pioggia di aprile più dell’intero 2023 | «Aiuta | ma non risolve»

(Di sabato 22 aprile 2023) METEO E SICCITÀ. Caduti tra i 60 e i 150 millimetri d’acqua. In alcune zone il doppio del trimestre gennaio-marzo. Coldiretti: colture in corso salve, ma le scorte sono sotto.

La protezione civile dell'Emilia - Romagna dirama un'allerta meteo 'gialla' per domenica 23. In particolare sulle montagne dell'Appennino sono attesi venti di burrasca moderati, a ......Tuttavia, il meteorologo Mattia Gussoni avverte che questo mese diè ancora fortemente dinamico dal punto di vista meteorologico, con rapidi passaggi

Meteo - Fine aprile con l'anticiclone africano, 1° maggio a rischio pioggia. Ecco la tendenza 3bmeteo

Domenica 23 aprile secondo la protezione civile regionale sono attesi venti di burrasca moderati (tra 62 e 74 chilometri orari) ...Per la giornata odierna e quella di domenica 23 aprile il cielo sarà variabile con alternanza di sole e nuvole ma senza rischio di pioggia. Le temperature saranno in lieve aumento con massime tra i 20 ...