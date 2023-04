La pillola anticoncezionale diventa gratuita per tutte le donne C' e' il via libera dell' Aifa

- Approvata anche la gratuità della profilassi pre - esposizione contro il virus dell'Hiv, la cosiddetta PrepUna novità di portata storica, attesa da centinaia di migliaia di italiane: lasarà resa gratuita per tutte le donne, non sole le under 25 già "coperte" in alcune Regioni ...Il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco ( Aifa ) ha approvato la decisione di rendere gratuita laper le donne di tutte le fasce d'età, con un ...

L'AIFA rende gratuita la pillola anticoncezionale per tutte le donne RaiNews

ROMA. Via libera alla pillola anticoncezionale gratuita in tutta Italia. L'Aifa ha dato parere positivo. Arriva anche l'ok anche alla copertura della PrEP, la profilassi anti-Hiv. Presto tutte le ...Il Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la rimborsabilità di emtricitabina e tenofovir disoproxil, ...