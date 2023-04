La “nuova” diplomazia italiana Cosa rivelano i viaggi di Meloni

Il capo dellaeuropea Josep Borrell sta intensificando i contatti con i leader dei Paesi ... Milano Post Milano Post è edito dalla Società EditorialeMilano Post S.r.l.s , con sede in ...Washington,Delhi e Pechino sono tutte desiderose di espandere la propria influenza nel Paese. Hasina, da parte sua, ha espresso il suo impegno per unaneutrale. "La nostra priorità ......Regione sa che l'immagine della principale Regione italiana è da coltivare anche con una... E laprimavera dei rapporti Italia - Emirati, partiti dall'energia e dalle armi, procede ...

Sul fronte della diplomazia qualcosa si muove. Il Punto Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

In procinto di partire per Kabul, Kate Wyler viene invece mandata a Londra. Dove, con suo grande stupore, diventa la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Sulla carta, l’Europa non fa ...Roma, 21 apr – L’Egitto in rivolta contro la nuova docu-serie targata Netflix che dipinge Cleopatra come nera. C’è anche chi si è spinto a fare causa al colosso americano dello streaming, in quanto “c ...