Cristiano Ronaldo fa parte dell'elenco di celebrità che hanno perso la spunta blu su Twitter.Musk aveva annunciato novità ed è stato di parola. La certificazione sul social resterà solo a chi pagherà un abbonamento . Molte star si sono rifiutate, altre hanno polemizzato. Ieri anche il ...Prosegue pocola seduta a Wall Street, dopo i ribassi di ieri, con gli investitori preoccupati dal calo dei ... e' in rialzo dell'1,8%, dopo che l'amministratore delegato,Musk, ha annunciato ...LadiMusk, promessa da tempo, di togliere la spunta blu gratuita agli utenti di Twitter è entrata in azione giovedì, dividendo gli 'have - paid' dagli 'have - not'. La vittima numero uno è il ...

La mossa di Elon Musk contro Cristiano Ronaldo: tolta la spunta blu su Twitter! Il motivo Corriere dello Sport

Twitter ha iniziato a rimuovere la spunta blu sugli account verificati senza abbonamento al suo servizio a pagamento Twitter Blue. Una mossa annunciata dal nuovo proprietario Elon Musk, che ...La mossa di Elon Musk, promessa da tempo, di togliere la spunta blu gratuita agli utenti di Twitter è entrata in azione giovedì, ...