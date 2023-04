La Lazio si ferma in casa | sconfitta con il Torino

(Di sabato 22 aprile 2023)arriva unain Serie A per la squadra di Maurizio Sarri, risultato che favorisce il Napoli. Arriva unaper la squadra di Maurizio Sarri. Lavieneincon il, grazie ad un gol di Ilic al 43’ del primo tempo. Un tiro forte che sorprende Provedel non proprio perfetto nella deviazione. Lasenza Immobile prova la reazione nel secondo tempo, m la squadra di Juric tiene bene il campo, manovra e riparte in contropiede. Proprio ilnel secondo tempo ha la palla del 2-0 con Sanabria ma Provedel devia il tiro. Entra anche Immobile ed il gioco dellasale di livello ma non riesce ad incidere. Il risultato di ...

È una Salernitana da applausi quella che supera nettamente il Sassuolo all'Arechi per 3 - 0 , con gli uomini di Paulo Sousa che si avvicinano così alla salvezza. La sfida viene indirizzata già nel ...

Il Torino passa all'Olimpico contro la Lazio nella gara valida per la 31/a giornata di Serie A interrompendo la striscia di quattro vittorie consecutive ...Termina con un ko casalingo il terzo confronto tra la Lazio e Davide Ghersini, per un bilancio in totale equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Prestazione ampiamente ...