La Lazio cade all’Olimpico prima dell’Inter | passa il Torino!

(Di sabato 22 aprile 2023) Latorna a perdere in casa allo Stadio Olimpico dopo otto partite da imbattuta. La squadra di Maurizio Sarricontro il Torino con il risultato di 1-0. CADUTA – Clamorosa sconfitta per la, cheallo Stadio Olimpico con il risultato di 1-0 contro il Torino. Decide la partita la rete del promesso biancoceleste la scorsa estate Ivan Ilic su assist di Nikola Vlasic al minuto 40. Nel secondo tempo la squadra di Maurizio Sarri non reagisce a dovere e non si rende abbastanza pericolosa da impensierire Vanja Milinkovic-Savic. Da sottolineare il ritorno a tempi di record in campo di Ciro Immobile, che però non ha lasciato il segno nonostante la mezz’ora di partita concessa. In classifica larimane a 61 punti al secondo posto, ma la Juventus potrebbe chiudere il sorpasso in caso di ...

Quando ilsembrava stesse alzando i ritmi per provare a prendere definitivamente in mano la partita, c'è un intreccio di gambe in area e Cotti Cometti: calcio di rigore . Sul dischetto va ...... dove fu eliminata dalpoi campione (4 - 2), ma che può indirizzare il fine settimana di ... Il numero 6 giallorosso, infatti, al 15' riceve palla in area, prova a districarsi ea terra dopo ...... due in meno dellaseconda e tre in più della Roma che scende così al quarto posto. Al ... se non addirittura oltre, la frontiera della fine della stagione agonistica, cheil 30 giugno. Un ...

UNDER 18 | La Lazio cade contro la Sampdoria SS Lazio

SECONDO TEMPO 46' OCCASIONE LAZIO! Luis Alberto da fuori, centrale ma Savic non la ferma, Buongiorno allontana in fallo laterale, poi Zaccagni, servito, rientra e calcia malissimo. 45' ...SECONDO TEMPO 37' Battuta malissimo direttamente sul fondo da Luis Alberto. 36' Corner per la Lazio, nato da un fallo laterale molto dubbio concesso ai biancocelesti. 35' Si ...