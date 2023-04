La guerra personale del verde Carlo Monguzzi per le domeniche a piedi

(Di sabato 22 aprile 2023) Non l’avessimo già sperimentata, la domenica ariproposta qualche giorno fa da un centinaio di persone in piazza Scala (appartenenti a una cinquantina di associazioni ambientaliste), ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il cui video, diretto da Jonas Akerlund, giocava pericolosamente con l'immaginario della. Un ... insieme ad un paio di altre sottotrame: l'identità, l'identità religiosa, l'essere ...Per i corridoi, scorrazza una barboncina, Mimì, che ha un profilo Instagrampieno di foto ... 'Penso che il compito di un artista, soprattutto oggi, in questo mondo pieno die orrore, ...Un incubo che pare così vicino - il virus, la, le catastrofi climatiche - da suonare subito ... Più impegnoe quotidiano e più fiducia nel progresso, come raccontiamo in nel numero 16 ...

Raccontarsi che l'Italia ha vinto l'ultima guerra è un modo per non migliorarsi mai, nascondendo una vera tragedia con una menzogna - ItaliaOggi.it Italia Oggi

La storia della Resistenza è tutta sbagliata. I valori della Resistenza non esistono, e per due ragioni: perché in realtà sono ...Una sospensione delle divisioni sul passato gioverebbe innanzitutto alla destra di governo. Due terzi degli italiani, e perfino più della metà degli elettori di Fratelli d’Italia, dichiarano nei sonda ...