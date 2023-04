(Di sabato 22 aprile 2023) Franca Fruzzetti è presidente della Società italiana per la contraccezione: "Da quando abbiamo introdotto le pillole gratuite in Toscana le gravidanze indesideratecrollate"

"Era ora". Ma la reazione di Franca Fruzzetti,all'ospedale universitario di Pisa e presidente della Società italiana per la ...non è già un buon passo "I 10 - 20 euro dei...Leggi anche › Perché si ingrassa in menopausa Risponde laLa diagnosi grazie ... l'uso diorali , le gravidanze e l' allattamento al seno , la rimozione chirurgica di ...Ad annunciarlo è stata Laura Anelli,, candidata alle elezioni regionali con la lista ... è prevista la distribuzione gratuita diormonali (orali, trans dermici e per via ...

La ginecologa: “I contraccettivi gratuiti sono il primo passo, ma non basta. Ora potenziamo i consultori” la Repubblica

L’Aifa approva la decisione di non far pagare il farmaco: la spesa per lo Stato è di 140 milioni. Attualmente in alcune regioni è disponibile solo nei consultori. I ginecologi: strumento utile.Secondo recenti studi, le donne che assumono contraccettivi ormonali hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro al seno. View on euronews ...