La gif di Nanni Moretti | la Venere con gli spaghetti e il secolo del what-the-fuck

(Di sabato 22 aprile 2023) Nella scena che tutti aspettavamo di vedere per intero del “Sol dell’avvenire”, quella in cuiva a parlare coi dirigenti di Netflix per farsi finanziare un film, Elena Lietti gli dice la frase che una volta sarebbe diventata citazione preferita e ora diventerà gif più diffusa. La Lietti gli dice: nella sua sceneggiatura manca il momento-the-esce dalla riunione e sbotta, «the», in platea si fa presto a immaginarsi non solo le gif ma anche i messaggi di scuse con cui le posteremo, giacché nessuno è uscito vivo da “Palombella rossa”, temiamo tutti di venire disprezzati per un «trend negativo», e quindi ci scusiamo conpreventivamente per l’accostamento a un lessico fastidioso sebbene suo, e figuriamoci ...