La Final Four si disputerà a Cologno al Serio dal 12 al 14 maggio Mercoledì il sorteggio delle semifinali

(Di sabato 22 aprile 2023) La Divisione Calcio Femminile tramite il comunicato ufficiale n° 170 ha annunciato che ladel Campionato Primavera sipresso l’impianto sportivo “Giacinto Facchetti” dialda venerdì 12 a domenica 14 maggio. Già certe della qualificazione Milan, Juventus e Roma, mentre Inter e Sassuolo si contenderanno l’ultimo posto disponibile nelle ultime due giornate di campionato.Come stabilito dal comunicato ufficiale 288/A del 30 giugno 2022, la prima classificata affronterà la quarta, mentre la seconda se la vedrà con la terza (per la classifica del campionato clicca qui).26 aprile, alle ore 12.00, si effettuerà a Roma, presso la sede federale di Via Allegri, ilper determinare l’ordine di svolgimento ...

Basti pensare che a Ginevra, per una partita di calcio giovanile, di Youth League (seppur per ledel torneo), ne sono arrivati in città 17mila. E non era la finale, bensì soltanto per la ...Si alza il sipario sulla tanto attesadi Coppa Italia di Serie A Femminie, che catalizzerà le attenzioni del movimento italiano tra oggi e domani, domenica 23 aprile. La kermesse del PalaDolmen di Bisceglie si aprirà con le ...

