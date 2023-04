La filosofia dell’enologo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 aprile 2023) Didier Mariotti è un signore alto e dinoccolato, con la battuta pronta e lo spirito allegro. È una persona concreta e vivace, che sa mettere a suo agio l’interlocutore sia che si parli di di dosaggio e di fermentazioni malolattiche sia che si parli di idee e di pensiero, perché il suo lavoro in una delle più prestigiose Maison della Champagne è quello di mettere insieme vini e persone, e di farne un assemblage in grado di regalare piacere e benessere, interpretando a ogni vendemmia lo spirito e lo stile di una cantina che ha fatto la storia e che prende le sue origini da una donna intraprendente e determinata, in grado da sola di cambiare le sorti di una regione francese a vocazione contadina, facendola diventare uno dei più importanti riferimenti mondiali per il vino delle feste, simbolo stesso del lusso e della convivialità. Con il suo sguardo allegro nascosto dietro gli occhiali ...