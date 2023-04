La cura del verde coinvolge tutti i sensi | rilassando la mente e il corpo

Leggi su iodonna

(Di sabato 22 aprile 2023) Quasi una vera e propria forma di meditazione, i benefici nelladelsono molti. Insomma, fare giardinaggio, in giardino o anche sul balcone, non è un semplice passatempo, anzi. Il primo? Aiuta a ritrovare la calma e un equilibrio psico-fisico che a volte può vacillare. Non a caso, l’ortoterapia sta prendendo sempre più piede, merito del coinvolgimento dei cinque. I benefici psicologici di prendersidelguarda le foto Leggi anche ...