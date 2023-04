La Corte Suprema salva la pillola abortiva | Biden esulta

La pillola abortiva resta accessibile alle donne americane mentre la battaglia legale continua nei tribunali. Lo ha deciso laaccogliendo la richiesta dell'amministrazione Biden e regalandogli un'importante vittoria. "Continuerò a battermi contro gli attacchi guidati dalla politica alle donne", afferma il ...- - > Reuters . Alla fine i giudici dellastatunitense sembra abbiano fatto quello che sanno fare meglio: galleggiare. Con la decisione di non accogliere la richiesta restrizione alla pillola del giorno dopo arrivata dl Texas, ...Cauto ottimismo per i democratici, frustrazione per i repubblicani. Venerdì sera laha consentito alla pillola abortiva mifepristone di rimanere ampiamente disponibile nelle farmacie. Il tribunale ha bloccato una decisione che aveva messo in pericolo l'accesso a livello ...

La concessione della pillola abortiva era diventata ormai un caso, anche mediatico, in alcuni Stati degli USA. La Corte Suprema era chiamata a dare un giudizio e, nelle scorse settimane, anche il pres ...L’amministrazione democratica aveva presentato ricorso contro la decisione di un giudice conservatore del Texas. Il giudizio era di fatto il primo test dopo la sentenza che ha negato il diritto all’ab ...