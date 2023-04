La conferenza stampa pregara del tecnico nerazzurro

(Di sabato 22 aprile 2023) 22 Aprile 2023 Il Pisa Sporting Club si prepara ad ospitare domani (ore 16.15) il Bari in un’Arena Garibaldi che sarà come sempre al limite del tutto esaurito. Una sfida importante, con tanti precedenti prestigiosi, che ilLuca D’Angelo ha così presentato nella tradizionaledella vigilia: “Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, gioca un buon calcio ed è da inizio anno in cima alla classifica: il Bari gioca sulle ali dell’entusiasmo ed è tra le formazioni migliori di questo campionato. Detto questo, dal punto di vista fisico la squadra sta bene e ho la fortuna di allenare dei ragazzi che durante la settimana mettono grande impegno e attenzione; vogliamo fare una grande partita perché dobbiamo dare una soddisfazione ai tifosi che riempiranno l’Arena come sempre. E perché ...

