Kodo Nishimura | età | lavoro | vita privata e biografia

(Di sabato 22 aprile 2023) Oggi a “Verissimo” sarà ospite anche…Di chi si tratta? Ve lo raccontiamo subito! Il nome è “chiaramente” giapponese. Si tratta di un monaco buddista nato 34 anni fa (il 13 febbraio dell’ ’89) a Tokyo. Anche suo padre era un monaco eè stato cresciuto nel suo tempio. Per 8 anni ha studiato ikebana, cioè l’arte di disporre i fiori. Un film visto alle medie, “Pretty Princess” con Anne Hathaway e Julie Andrews, gli ha fatto desiderare di andare negli Stati Uniti, dove poi si è trasferito. Ha completato i suoi studi lì, specializzandosi in Belle Arti. Poi, dopo essersi rivolto ad alcune drag queen che lavoravano nei negozi di make-up, ha imparato a truccarsi (ma già lo faceva in Giappone, per superare dei complessi che aveva, legati al suo essere asiatico) ed è diventato truccatore lui stesso. E’ arrivato a truccare ...

fresca dell'esperienza al GF Vip Paola Caruso, che sta attraversando un periodo non facile per via della malattia del figlio Vladimir Luxuria, opinionista de L'Isola dei Famosi, militante a livello internazionale dei diritti Lgbtq+, nonchè monaco buddista e make-up artist.

Verissimo torna con un altro weekend ricco di ospiti che racconteranno a Silvia Toffanin le loro gioie ma anche i loro dolori. La conduttrice, come ogni fine settimana, tornerà anche ...Vladimir Luxuria e Kodo Nishimura, Milena Miconi, Federica di Amici 22, Paola Caruso: questi e molti altri gli ospiti di Verissimo per la puntata del 22 aprile.