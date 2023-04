Kim Petras e Nicki Minaj ci hanno regalato il tormentone estivo che stavamo aspettando

(Di sabato 22 aprile 2023) Il mese di aprile sta per finire e tutti stiamo già pensando all’estate. Kimlo sa bene e per questo motivo ha fatto uscire oggi – battendo tutte sul tempo – il suo nuovo singolo in collaborazione con. Il singolo si intitola Alone e bastano due secondi per capire che la base è praticamente la versione 2023 di Better Off Alone, singolo del 1999 del gruppo olandese Alice Deejay. La campionatura del brano è già stata ripresa nel corso di questi anni da molti artisti, anche se quella più celebre è senza dubbio Play Hard di David Guetta con Akon e Ne-Yo. Un successo del 2013 da milioni di copie. A distanza di 10 anni esatti, riusciranno Kima replicare il successo di David Guetta, Akon e Ne-Yo?è reduce da una vittoria ai ...

