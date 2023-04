Kate Middleton e l' affronto alla defunta Regina Elisabetta | non l' aveva mai fatto prima

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 22 aprile 2023)dopo la morte della, la moglie di William ha deciso di compiere questo gesto inaspettato fino ad allora vietato Tutti i giornali inglesi non fanno altro che parlare del gravissimodinei confronti non solo della, ma anche della matrigna di suo marito: Camilla. Da sempre riconosciuta come icona di stile, seconda forse solamentemadre di suo marito,Lady D,ha sempre in cantato tutti con i suoi look super e raffinati e soprattutto mozzafiato. Un dettaglio che non era mai passato in osservato è sempre stato ilche, in occasione in cui tutti i ...