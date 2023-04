Juventus-Napoli | Allegri | “I 15 punti ci hanno un po’ condizionato | vogliamo il secondo posto”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 22 aprile 2023) La sfida di cartello della giornata di Serie A iniziata con la vittoria dell’Hellas Verona sul Bologna è quella in programma nella serata di domani 23 aprile all’Allianz Stadium con protagonisti laed il. La squadra diè tornata al terzoin classifica dopo la restituzione, non ancora definitiva, dei quindicied ha come obiettivo la qualificazione in Champions League. Massimiliano, allenatore della@livephotosport Alla vigilia della sfida contro il, il tecnico dellaMassimilianoè intervenuto in conferenza stampa: “Ilsta per vincere lo Scudetto dopo un campionato straordinario. Sarà una partita difficile contro ...