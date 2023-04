Juventus | mossa a sorpresa | il nome del nuovo direttore sportivo

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 22 aprile 2023) Laè concentrata sulla stagione in corso, a tenere banco sono le questioni dentro e fuori dal campo. La squadra di Massimiliano Allegri è ancora in corsa per obiettivi importantissimi, in campionato è tornata al terzo posto dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni e punta la qualificazione alla prossima Champions. In Europa League ha staccato il pass per la semifinale ed è altissima l’attesa per il doppio incontro contro il Siviglia. Il mese di maggio si prannuncia caldissimo anche per le vicende fuori dal campo, il Collegio di Garanzia ha deciso di rinviare tutto alla Corte Federale per riformulare la penalizzazione. Sono stati restituiti alla squadra i 15 punti ma è molto probabile una nuova penalizzazione. Poi sarà il turno della manovra degli stipendi e dei rapporti di partnership con le altre società. Il dubbio principale riguarda i tempi e il ...