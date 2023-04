Juventus | l'ex pm di Torino | 'Ci sarà una nuova penalizzazione | vi dico quando'

... la Lazio torna a perdere cadendo a sorpresa davanti al proprio pubblico per mano di un... con il rischio di venir scavalcata al secondo posto dallain caso di successo bianconero nel ...Commenta per primo Probabilmente Stefano Pioli avrebbe preferito giocarsi le semifinali di Coppa Italia come faranno Inter e, ma l'uscita di scena agli ottavi di finale per mano dela gennaio permette al tecnico rossonero di affrontare tre mesi abbondanti dopo la partita di contro il Lecce con meno pressioni ...... che restano al secondo posto in classifica ma che adesso possono essere sorpassati dallae avvicinati dalle altre contendenti alla zona Champions League. Il tabellino di Lazio -0 - ...

“Zidane cerca squadra! La Juventus è la sua priorità, con o senza Europa” Tuttosport

In evidenza su TicinoNotizie.it le notizie di rilevanza nazionale e internazionale più importanti del giorno. ROMA (ITALPRESS) – Il Torino espugna l’Olimpico grazie al gol di Ilic e torna alla vittori ...Il Torino doma una Lazio nervosa che non trova la via del gol e passa l’esame dell’Olimpico per 0-1 nella 31ma giornata di Serie A ...