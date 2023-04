Juventus | Allegri pazzo di Kim | ADL non accetterà mai i 70 milioni che potrebbero offrire i bianconeri

(Di sabato 22 aprile 2023) In casasi guarda al prossimo mercato estivo. La dirigenza bianconera ha intenzione di effettuare una vera e propria rivoluzione, sia in campo che fuori, e per questo è necessario iniziare a programmare in anticipo. Un punto di riferimento, però, sarà Max, il quale resterà ancora sulla panchina bianconera. Tra i nomi che L'articolo

- Napoli: le ultime notizie sulle formazioni Orientato a confermare il 3 - 5 - 2,dovrà ruotare qualcuno in vista della sfida di Coppa Italia con l'Inter. Potrebbe restare in ...... che sarà assente per squalifica in Coppa Italia contro la(respinto il ricorso). Al suo ... cinque semifinaliste in Europa, un assist anche alla Nazionalee Mourinho, i più criticati: ...... il Milan torna a pensare al campionato dove, dopo la restituzione dei 15 punti alla, si ... cinque semifinaliste in Europa, un assist anche alla Nazionalee Mourinho, i più criticati: ...

Allegri, conferenza Juve-Napoli: Bremer, Vlahovic, l'obiettivo e gli avversari Tuttosport

In casa Juventus si guarda al prossimo mercato estivo. La dirigenza bianconera ha intenzione di effettuare una vera e propria rivoluzione, sia in campo ...La Juventus in settimana ha ricevuto una splendida notizia: 15 punti di penalizzazione momentaneamente restituiti e dunque balzo in classifica. I bianconeri si sono infatti ritrovati dal settimo al 3° ...