(Di sabato 22 aprile 2023) Federicolascerà lantus entro l'estate. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per l'incarico di direttore...

... in giornata Max Allegri proverà a recuperarlo altrimenti daràlibera a uno tra Daniele Rugani (... LA PROBABILE FORMAZIONE - Questa quindi la probabile formazione in vista di- Napoli. Juventus ...... 'ritenuto che il principio della lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell'ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale', concede 'in...43 del Codice di Giustizia Sportiva, che sussistono gravi ragioni per concedere ineccezionale e straordinaria la grazia in relazione alla squalifica inflitta per il provvedimento di espulsione ...

Juve, via Cherubini: caccia al ds, 3 nomi | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Il Presidente Federale Gabriele Gravina ha concesso oggi la grazia al calciatore Romelu Lukaku (Inter), che annulla dunque la squalifica di una giornata ricevuta a seguito dell’espulsione ...ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha concesso la grazia a Romelu Lukaku che aveva ricevuto un turno di squalifica dal giudice sportivo a seguito dell’espulsione per d ...