Juve | tre nomi per il dopo Cherubini

Un'Italia mai vista. Cinque semifinaliste su dodici nellecoppe europee. Inter e Milan pronte al loro terzo euroderby,e Roma che inseguono la sesta finale tutta italiana, la quinta in Euroleague/coppa Uefa. Un bilancio incredibile se si pensa alle ...Inter, Milan,, Roma e Fiorentina sono tutte semifinaliste, a pieno titolo, nellecompetizioni continentali. L'egemonia del calcio italiano è netta. Competitività Cinque squadre su dodici ...Il discorso di addio lo aveva pronunciatomesi fa, il giorno dell'ultima apparizione da presidente della Juventus nell'assemblea degli ...a dimettersi anche dalla carica di numero uno della, e ...

Napoli, Spalletti ne perde tre per la Juve. Allegri deve rinunciare a Bremer Corriere dello Sport

All'Allianz Stadium di Torino il Napoli cerca un successo contro la Juventus che potrebbe far dimenticare l'eliminazione in Champions e bissare il clamoroso 5-1 dell'andata, ottenendo ...Bianconeri motivati dopo il passaggio del turno in Europa League e il -15 momentaneamente tolto. In più, c'è da vendicare il pesante ko ...