(Di sabato 22 aprile 2023) Con quattro dirigenti apicali condannati in via definitiva dalla giustizia sportiva sulla base dell'articolo 4 - "lealtà, probità e correttezza" - come potrà lantus salvarsi da un'altra ...

Con quattro dirigenti apicali condannati in via definitiva dalla giustizia sportiva sulla base dell'articolo 4 - "lealtà, probità e correttezza" - come potrà la Juventus salvarsi da un'altra ...E' stata una settimana molto intensa di emozioni per la Juventus, sia per quanto riguarda il calcio giocato che per le vicende extra campo. In serie A la sconfitta patita contro il Sassuolo aveva ...... vero obiettivo degli arabi del Golfo,dalle inchieste giudiziarie della magistratura belga ... perché alla fine, considerato anche l'altro procedimento avviato dalla procura federale, alla...

Juve, svelata la strategia per evitare una nuova penalizzazione Corriere dello Sport

Il club bianconero alla Cfa punterà sulla responsabilità individuale. Il ministro Abodi: “Giustizia da rivedere” ...Blog Calciomercato.com: C’è chi sostiene che tra la Juventus S.p.a. e la FIGC sarebbe intercorso addirittura un “patto”, con la società che ...