Juve Next Gen fuori dai playoff | Piacenza in D | i verdetti del girone A

(Di sabato 22 aprile 2023) Anche nel clima di festa del Turina - passerella per il capitano Elia Legati, che ha annunciato il ritiro e sollevato la coppa della promozione -, la Feralpisalò non fa sconti: Guerra e Butic infilano ...

E' uno straordinario sesto posto quello della Virtus Verona, che supera in rimonta la JuventusGen (4 - 1): avanti con Cudrig, i bianconeri - fuori dai playoff - finiscono travolti dai gol di ......in tal senso è arrivata in una recente intervista di Francesco Calvo prima di Sassuolo -, il ...finora giocato almeno un match con la prima squadra già sei giocatori provenienti dalla Juventus...Virtus Verona -Gen, le formazioni ufficiali Virtus Verona : IN ATTESA All. Fresco JuventusGen : Daffara, Riccio, Poli, Huijsen; Savona, Sersanti, Barrenechea, Cudrig; Compagnon, ...

Cambia padrone la seconda piazza, conquistata dal Pordenone grazie al successo sull’AlbinoLeffe (1-0, Pinato a inizio ripresa). Il colpo di reni della squadra di Mimmo Di Carlo porta così al sorpasso ...Hanno accarezzato a lungo il sogno playoff, rimanendo stabilmente nella parte sinistra della classifica per mesi e messi. Alla fine, però, Juventus Next Gen e Pro Patria sono rimaste a ...