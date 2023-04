Juve-Napoli | Le probabili formazioni in campo

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 22 aprile 2023)Domenica 23 aprile ore 20,45 Allianz Stadium di Torino Possibile 3-5-2 per la, con Cuadrado e Kostic esterni alti e Di Maria spalla di Milik (favorito su Vlahovic) in attacco. Bremer ha recuperato e potrebbe giocare, ma sono pronti anche Rugani e Bonucci. Chiesa spera.allo Stadium incerottato: out Mario Rui, Politano e Simeone, in dubbio Rrahmani. Juan Jesus ed Ostigard scaldano i motori per prendersi una maglia accanto a Kim, Olivera sull'out sinistro, Elmas variabile sia come mezzala che a destra in attacco dove Lozano è però pronto a comporre il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.NTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. ...