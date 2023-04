(Di sabato 22 aprile 2023) Leggo cose non VERE mio FRATELLO ed io Siamo MOLTO UNITI nella nostra diversità e Amo profondamente mio FRATELLO perciò non provate a metterci l'uno contro l'altro perché ciò non SUCCEDERÀ MAI anche ...

Qualcuno addirittura è arrivato a ipotizzare una vera e propria "" interna alla 'Casa Reale' . il più giovane dei fratelli Elkann, pur non risparmiando critiche nella gestione sia della, ...Lavrov:"Mosca vuole la fine della". Trovato l'accordo per il problema del grano Ucraino, la ... Qualificate anche, Roma e Fiorentina alle semifinali delle altre competizioni europee. ...Insomma, non si illudano gli amici juventini, perché alla fine, considerato anche l'altro procedimento avviato dalla procura federale, allanon sarà fatto alcuno sconto in questo regolamento di ...

Juve, è guerra tra i fratelli Elkann Lapo si sfoga ancora e infiamma il web Virgilio Sport

Nuovo sfogo di Lapo Elkann su Twitter: risposta secca a chi ipotizza guerre in famiglia dopo i suoi messaggi su Juve e Ferrari.Blog Calciomercato.com: C’è chi sostiene che tra la Juventus S.p.a. e la FIGC sarebbe intercorso addirittura un “patto”, con la società che ...