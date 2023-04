Juve | con la Uefa la battaglia più importante | in ballo i soldi salva-bilancio e per il mercato

Il campionato entra nella parte finale, entra nel vivo. Il Napoli dopo la sconfittail Milan e l'eliminazione in Champions si rituffa nella corsa scudetto. Il titolo dovrebbe ... Lasarà meno ......è in scadenza di contrattoi Reds, al momento le parti non hanno intenzione di rinnovare l'accordo e l'entourage del giocatore sta cercando nuove soluzioni. Dopo gli accostamenti a Inter e, ...Il resto Milanesidue piccole (Inter a Empoli, Diavolo col Lecce), Atalanta - Roma può ridisegnare la corsa Champions. In attesa della parola fine sul caso

Quanto incassa la Juventus con la semifinale di Europa League Tuttosport

Con Cherubini fermato per 16 mesi, la Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del ...Il calcio italiano, dopo aver fallito due qualificazioni ai Mondiali di fila ed essere stato travolto dalle inchieste sulla Juve, si è risvegliato con cinque club nelle semifinali ...