Juve | Cherubini addio | da Massara a Giuntoli | caccia al nuovo ds

(Di sabato 22 aprile 2023) La conferma da parte del Collegio di Garanzia del Coni delle squalifiche per i massimi dirigenti dellantus porterà a ulteriori novità in casa bianconera. Dopo gli addii di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, infatti, è destinata a concludersi entro l’estate anche l’esperienza di Federicoallantus come riportato dalla Gazzetta dello L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

e Paratici non potranno svolgere le loro mansioni per un periodo lungo, dunque a Torino ... Un tris di nomi pare essere quello in mano ai decisori in casa: Ricky Massara del Milan, Andrea ...Commenta per primo Federicolascerà la Juventus entro l'estate. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , per l'incarico di direttore sportivo del club bianconero sono in corsa Ricky Massara (Milan), Andrea Berta (...e Scanavino - calciomercato.itAl Direttore sportivo è stata di fatto confermata l'... Arrivato allanel 2012 per volontà di Marotta e con un contratto in scadenza nel 2024, adesso il ...

Cosa può fare (e cosa no) Cherubini con l’inibizione. Ipotesi dimissioni La Gazzetta dello Sport

via anche Cherubini L’ipotesi dimissioni non è remota nella testa di Cherubini che potrebbe non solo seguire le orme dell’intero consiglio di amministrazione della Juventus che nello scorso dicembre ...La situazione del direttore sportivo Cherubini, alla Juventus, è ovviamente toccata in modo pesante dallo status di inibito con cui il dirigente deve fare i conti: a giugno, come già sottolineato, si ...