Juve | Allegri | 'Vlahovic deve migliorare | sta crescendo'

(Di sabato 22 aprile 2023) L'allenatore dellantus Massimilianoha parlato delle condizioni di Dusane del suo momento no: "Non sono assolutamente...

Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di- Napoli . I bianconeri vorranno vendicare il 5 - 1 della gara d'andata e consolidare il proprio posto tra le prime quattro in classifica. ...... l'obiettivo è arrivare secondi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia della sfida contro il Napoli. "In questi mesi ci siamo dovuti adattare alla classifica che avevamo ...Laintanto ha staccato il pass per le semifinali di Europa League eliminando lo Sporting Club Portugal e a maggio incrocerà il Siviglia per un posto nella finalissima di Budapest....

Allegri, conferenza Juve-Napoli: Bremer, Vlahovic, l'obiettivo e gli avversari Tuttosport

La Juve ha messo nel mirino tre avversarie. Intanto il Napoli domani sera in campionato, poi la Lazio nella corsa al secondo posto, l’Inter nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, ...Juventus-Napoli, le probabili formazioni del match – In attesa poi del posticipo del Monday Night tra Atalanta e Roma, domenica sera alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Napoli nell’ultimo match ...