Juve | Allegri LIVE | 'La sentenza? Uno sforzo mentale per resettare tutto'

Massimilianopresenta la partita di campionato contro il Napoli in conferenza stampa . Seguila in diretta sul nostro sito. Seguono aggiornamenti ...... da Agnelli a Nedved , ora tutto il calcio italiano aspetta per capire che ne sarà della squadra dia fine campionato, mentre i 15 punti in classifica sono stati restituiti. A Napoli , però, ...Ci stiamo avviando a chiudere una stagione piena di emozioni per la squadra di Max. Che a poche settimane dalla conclusione dei giochi è pienamente in corsa per un posto in Champions League, ...

Napoli, Spalletti ne perde tre per la Juve. Allegri deve rinunciare a Bremer Corriere dello Sport

Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Juventus, attesa al match casalingo contro il Napoli: "Cuadrado (squalificato in Coppa) dovrebbe scendere ...La Juventus ospita il Napoli per il big match della trentunesima giornata di Serie A: le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ...