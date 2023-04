Juve | Allegri esulta ancora | il doppio annuncio è una manna

Leggi su serieanews

(Di sabato 22 aprile 2023) Buone notizie in casantus per Massimiliano, recuperi importanti alla vigilia del match col Napoli. Domani lantus affronterà il Napoli in una gara tutt’altro che semplice. Alla vigilia del match, Massimilianoha parlato in conferenza stampa. Diverse le buone notizie per lui, a partire dalla restituzione dei quindici punti di penalizzazione. “Mi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.