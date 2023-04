Juve | Allegri | ' Dopo - 15 non so se campionato regolare'

(Di sabato 22 aprile 2023)la sentenza della giustizia sportiva che ha tolto 15 punti allantus "abbiamo dovuto resettare tutto, fare uno sforzo mentale per riadattarci a quella che era la classifica e cercare di ...

Riguardo al Napoli,osserva che "si sta avviando a vincere lo scudetto, ha fatto un campionato straordinario e meritatamente sta vincendo". "Sarà una partita difficile contro una squadra ...Riguardo al Napoli,osserva che "si sta avviando a vincere lo scudetto, ha fatto un campionato straordinario e meritatamente sta vincendo". "Sarà una partita difficile contro una squadra ...Sul rush finale: "Domani è importante, poi penseremo alle altre partite - ha ammesso- . L'importante è che stiano tutti bene, con cinque cambi possiamo ruotare. Chiesa può iniziare titolare ...

Allegri, conferenza Juve-Napoli: Bremer, Vlahovic, l'obiettivo e gli avversari Tuttosport

Alla vigilia di Juve-Napoli l'allenatore bianconero parla del modo in cui la squadra ha preso la notizia della cancellazione del -15 ...Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in oaccasione del posticipo di domenica sera contro il Napoli. Ecco le parole dell'allenatore: Che Napoli si aspetta