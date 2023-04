Juve | Allegri | «Campionato falsato? Vi dico la mia»

(Di sabato 22 aprile 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «? Non so se sia regola o no, noi abbiamo fatto quello che era possibile fare dopo la penalizzazione. Normale che possano esserci stati dei condizionamenti, ma quello che è successo è successo. Noi dobbiamo fare i punti sul campo, ora ci sono stati restituiti quelli che avevamo fatto. Da qui alla fine bisogna farne il più possibile perché abbiamo l’obiettivo di giocare la Champions League l’anno prossimo. Sarebbe troppo facile sapere cosa sarebbe successo se… C’è stato un lavoro fatto quotidianamente con la crescita dei giocatori, si è trovato un ...

La situazione L'allenatore ritrova De Sciglio ("Sarà disponibile"), ma per le convocazioniattenderà domani mattina. "Devo vedere come Bremer si è ripreso, non ha niente ma somani bisogna ......a quella virtuale che per ora vede laterza a due punti dalla Lazio seconda e in piena corsa per la zona - Champions, raggiungibile peraltro anche attraverso l'Europa League. Juventus,...Laintanto ha staccato il pass per le semifinali di Europa League eliminando lo Sporting Club Portugal e a maggio incrocerà il Siviglia per un posto nella finalissima di Budapest....

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa, per presentare il match di domani sera contro il Napoli ..."Da qui alla fine ci sono otto partite nelle quali vogliamo fare più punti possibili per restare tra le prime quattro: l'obiettivo è arrivare secondi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano All ...